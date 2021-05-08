KOCAELİ'DE ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU
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KOCAELİ'DE ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'de, Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

KOCAELİ'de, Anneler Günü nedeniyle çiçekçilerde yoğunluk yaşandı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da anneler için en çok tercih edilen hediyeler arasında çiçek geldi. Günler öncesinde çiçek mezatlarından dükkanlarını dolduran çiçekçiler, Anneler Günü hazırlıklarını tamamlayarak çiçek satışlarına başladı.

Anneler Günü nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını söyleyen çiçekçi Onur Öztürk, 'Bugün yoğunluğumuz var. Yayınlanan genelge ile bizde duyurularımızı yaptık. Cumartesi ve Pazar günleri saat 10.00-17.00 arasında marketlerdeki ihtiyaçlarını halleder gibi vatandaşlarımız çiçekçiye gelip buradan elden alım yapabilecekler. Yarın daha fazla bir yoğunluk olacaktır. Son dakikalara bırakılmamasını öneririm.' dedi.

Sabah erken saatlerinde Anneler Günü için insanların alışveriş yaptığını söyleyen çiçekçi Ayşegül Bozşahin, 'Sabah saatlerinde insanlar alışveriş yapmaya başladı. Yakın çevreden vatandaşlar gelip yürüyerek çiçek alıyor. Yasaktan muaf olan insanlar da araçlarıyla geliyor. Yarın Anneler Günü ve asıl günümüz zaten daha yoğun olacaktır.' diye konuştu.

KOCAELİ'DE ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU
KOCAELİ'DE ÇİÇEKÇİLERDE ANNELER GÜNÜ YOĞUNLUĞU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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