Bir vatandaşın ağacın yanması karşısında yaşadığı üzüntü görenleri duygulandırdı
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Bir vatandaşın ağacın yanması karşısında yaşadığı üzüntü görenleri duygulandırdı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ağacın alev aldığını gören kişi büyük üzüntü yaşadı.

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir ağacın alev aldığını gören kişi büyük üzüntü yaşadı.

Dün, Akse Mahallesi'nde yol kenarındaki bir ağacın gövdesinin alt kısmından alev aldığını gören Erol Kılıç, durumu itfaiyeye bildirdi.

Dumanlar çıkan ağacın yanına gidip eliyle dokunan Kılıç, yaşadığı üzüntüyü de "Kızım yanma bekle, kızım itfaiye geliyor bekle. Yanma kızım. Ne olursun yanma. Bak beni üzme. Su yok mu, su verin." diyerek kelimelere döktü.

Kılıç'ın cep telefonunun kamerasıyla kaydettiği bu anlar görenleri duygulandırdı.

Öte yandan, Kılıç'ın ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yanan ağacı söndürdü.

Bir vatandaşın ağacın yanması karşısında yaşadığı üzüntü görenleri duygulandırdı
Bir vatandaşın ağacın yanması karşısında yaşadığı üzüntü görenleri duygulandırdı
Bir vatandaşın ağacın yanması karşısında yaşadığı üzüntü görenleri duygulandırdı
Bir vatandaşın ağacın yanması karşısında yaşadığı üzüntü görenleri duygulandırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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