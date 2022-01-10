Son dakika! Bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan bir plastik geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Köseköy Mahallesi Çuhane Caddesi'ndeki fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede fabrikanın her tarafını sardı.

Yangına, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.