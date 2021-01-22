Bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı
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Bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı

22.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 22.01.2021 23:47

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir dairedeki doğal gaz sızıntısı nedeniyle tedbir amacıyla binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bir dairedeki doğal gaz sızıntısı nedeniyle tedbir amacıyla binadaki vatandaşlar tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Park Caddesi'ndeki bir apartmanın 2'nci katındaki evden koku gelmesi üzerine doğal gaz sızıntısı yaşandığı ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ve ARMAGAZ Arsan Marmara Doğalgaz Dağıtım A.Ş ekiplerince önlem alınarak, bina boşaltıldı.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kimsenin olmadığı dairenin kapısı çilingir yardımıyla açılarak, içerideki gazın tahliyesi yapıldı.

Vatandaşlar, binanın havalandırılmasının ardından konutlarına tekrar girdi.

Öte yandan sızıntının mutfaktaki fırının bağlantı borusundan kaynaklandığı, ev sahibinin ise Ankara'da olduğu öğrenildi.

Bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı
Bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı
Bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı
Bir apartman doğal gaz sızıntısı nedeniyle boşaltıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melih Palas

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