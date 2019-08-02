Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde iki grup arasındaki çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Değirmendere Mahallesi Yüzbaşılar Arıtma Tesisi mevkisinde iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çağatay Atay (21) bıçakla yaralandı.

Atay, 112 Acil Servis ekiplerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Atay, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavganın ardından kaçan şüpheli Müslüm A'yı gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA