Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın şoförü yaralandı
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Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın şoförü yaralandı

Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın şoförü yaralandı
Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral - Haberler | Güncel

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarpan tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde beton bariyere çarpan tırın şoförü hastaneye kaldırıldı.

Havuzbaşı mevkisi D-100 karayolu Ankara yönünde, Mehmet K. yönetimindeki 41 AHF 216 plakalı konteyner yüklü tır, beton bariyere çarptı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle tırdan çıkarılan şoför, sağlık ekiplerinin müdahalesi ile Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçtan sızan yakıt karayolunda ulaşımı bir süre aksattı.

Karayolları ekipleri, yolda temizlik çalışması yaptı.

Kocaeli'de beton bariyere çarpan tırın şoförü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Sıtkı Meral

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