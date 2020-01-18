Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

18.01.2020 00:26 | Son Güncelleme: 18.01.2020 01:00
Kocaeli'de bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı

'nin ilçesinde bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yönetimindeki 06 DN 2344 plakalı otomobil, D-100 kara yolunda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle bariyerin saplandığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkarılan Güney, 112 Acil Servis ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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