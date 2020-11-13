Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden çocuk defnedildi
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Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden çocuk defnedildi

13.11.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.11.2020 14:46
Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden çocuk defnedildi

Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Kocaeli'de antrenman sonrası fenalaşarak hayatını kaybeden 13 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Gebze Gaziler Mahallesi'ndeki halı sahada geçen hafta antrenman yapan Emirhan Genç, soyunma odasında fenalaştı.

Olay yerine çağrılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Genç, daha sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Genç, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Emirhan Genç'in cenazesi, Çayırova ilçesindeki Mandıra Camisi'nde kılınan namazın ardından Çayırova Şekerpınar Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ve ailenin yakınları katıldı.

Öte yandan, Emirhan Genç'in fenalaşma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal

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