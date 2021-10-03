Kocaeli'de ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı - Haberler
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Kocaeli'de ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

AA / Esmer Geçal - Haberler | Güncel
Kocaeli'de ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ağaca çarpan beton mikserinin sürücüsü hastanede tedavi altına alındı.

Pelitli Mahallesi Beynova Sokak'ta R.T. yönetimindeki 34 ST 8949 plakalı beton mikseri, yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

AA / Esmer Geçal - Son Dakika Haberleri
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