Kocaeli'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara istikameti Tatlıkuyu Mahallesi geçişinde midibüs, servis minibüsü, otomobil ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Kazada servis minibüsünde bulunan Furkan Kangal ve Soner Kaya yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralanan iki kişi, sağlık personelinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre aksadı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Esmer Geçal