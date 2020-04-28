Kocaeli'de 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor
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Kocaeli'de 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor

Kocaeli'de 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yapımına başlanan 250 yataklı yoğun bakım hastanesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Kocaeli'de 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor
28.04.2020 08:44 | Son Güncelleme: 28.04.2020 08:46

Kocaeli'de 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, yapımına başlanan 250 yataklı yoğun bakım hastanesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Onlarca iş makinesi hastane inşaatını tamamlamak için çalışırken, hastane koronavirüsle mücadele sürecinde kullanılacak. Derince İbni Sina Mahallesi'nde bulunan eski askeri hastane arazisinin 40 dönümlük bölümünde, geçen hafta yapımına başlanan 250 yataklı yoğun bakım hastanesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Arazinin Sağlık Bakanlığı'na devredilmesinin ardından, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler, arazi üzerinde bulunan ağaçları kökünden sökerek başka bir yere dikilmek üzere taşıdı. Arazi üzerinde yapılan düzeltme çalışmalarının ardından, ekipler hastanenin yapımına devam etti. 40 dönümlük arazi üzerinde, onlarca iş makinesi hastane inşaatını tamamlamak için çalışma yapıyor. 250 yataklı hastanenin en kısa sürede tamamlanması ve koronavirüsle mücadele sürecinde kullanılması hedefleniyor.

Kocaeli'de 250 yataklı yoğun bakım hastanesi çalışmaları hızla sürüyor

Kaynak: DHA

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