Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında
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Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

19.01.2021 19:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:36
Kocaeli'de 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasında

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 kişinin yaralandığı trafik kazası iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Beylikbağı Mahallesi'nde Zeki Can A. yönetimindeki 34 CVU 331 plakalı hafif ticari araç, Gebze istikametine seyir halindeki Hüseyin Kayhantürk yönetimindeki 28 NK 535 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Emine Kayhantürk yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araçla otomobilin çarpışması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gürbüz

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