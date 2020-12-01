Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
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Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü

01.12.2020 22:26 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:30
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü

Türkiye genelinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddeleri sessizliğe büründü.

Türkiye genelinde, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası Kocaeli'nin kalabalık yol ve caddeleri sessizliğe büründü.

Bilim Kurulu'nun önerilerinin değerlendirildiği Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan yeni tedbirler sonrasında, İçişleri Bakanlığı önlemlerinin detaylarını içeren genelgeyi 81 ile göndermişti. Genelgeyle belirlenen tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması, saat 21.00 itibariyle tüm Türkiye'de başladı. Hafta içi saat 21.00 ile saat 05.00 arasında uygulanacak olan kısıtlamanın başlaması ile Kocaeli'nin en işlek yol ve caddeleri boş kaldı. Çalışmasına izin verilen meslek gruplarına ve polisler ait araçlar dışında araç görünmeyen yol ve caddelere sessizlik hakim oldu. Boş kalan cadde ve yollar ise havadan görüntülendi.

Kısıtlamanın başladığı ilk andan itibaren kalabalık cadde ve yollarda polis ve bekçi ekipleri denetimlerini arttırdı. Ana yol ve kalabalık caddelerde denetimlerini sürdüren ekipler, kısıtlamada belirlenen ayrıcalıklı meslek guruplarının geçişlerini ise kontrollü bir şekilde yapılmasını sağlıyor. - KOCAELİ

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Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü
Kocaeli caddeleri sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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