Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'lu Nurten ve Erman, Avrupa arenasında kürsüde yer aldı

Alt yapısından çıkardığı sporcular ile Avrupa ve dünya arenasından madalyalar ile dönen sporcular yetiştiren mavi beyazlı kulüp, koleksiyonuna iki Avrupa madalyası daha ekledi.