Kocaeli Büyükşehir, erişilebilirlik sertifikası aldı

KOCAELİ (Bültenler) - "Engelsiz Türkiye" için yapılan çalışmaların yaygınlaştırılması adına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca tasarlanan 'erişilebilirlik' logosunun tanıtımı zoom üzerinden yapılan toplantıyla gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kamil Tüylüoğlu ve erişilebilirlik belgesi almaya hak kazanan kurum temsilcileri katıldı.

BAYRAKLAR TESLİM EDİLDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı erişilebilir uygulamalarının yaygınlaştırılması ve görünürlüğünün artırılması için Erişilebilirlik Logosunu tanıttı. Zoom üzerinden yapılan toplantıda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Fatma Öncü, engellilerin erişiminde standarda uygun olduğu tespit edilen bina, açık alan ve toplu taşıma araçlarından 2 bin 550'sine "Erişilebilirlik Belgesi" verildiğini açıkladı. Programın ardından İlimizde Büyükşehir Belediyesinin de aralarında bulunduğu "Erişilebilirlik Belgesi" almaya hak kazanan kurumlara bayrak ve belgeleri teslim edildi.

ERİŞİLEBİLİRLİK BELGESİ ALAN KURUMLAR

Kocaeli'nde Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, Cengiz Topel Havalimanı, Özdilek AVM, Özel Marmara Yatılı Bakım Merkezi ve Özel Kocaeli Bakım Merkezi, Erişilebilirlik Belgesi almaya hak kazandı. Kurumlara bayrak ve belgeleri protokol tarafından takdim edildi.

BU DÜZENLEMELER ERİŞEBİLİRLİK BELGESİ KAZANDIRDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi"Erişilebilirlik" için ana hizmet binasında çeşitli uygulamalar hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi otoparkında düzenleme, bina iç ve dış mekân hissedilebilir yürüme yüzeyi uygulaması, işaret ve yön bulma tabelaları, erişilebilir lavabo, çözüm masası bankoları engelli bireylere uygun hale getirildi. Bu uygulamalar Büyükşehir Belediyesine "Erişilebilirlik Belgesi" kazandırdı.

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