Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

14.10.2019 18:30

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bulunan 5 partinin grup başkanları, Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediklerini açıklayarak birlik mesajı verdi.



Başarı ile sürdürülen Barış Pınarı Harekartı'na bir destek de Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi grup başkanlarından geldi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinde bulunan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi grup başkan vekilleri, Barış Pınarı Harekatı'na destek olduklarını açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi meclis salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, CHP Grup Başkanvekili Engin Taşdemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Fevzi Canbaz, MHP Grup Başkanvekili Özhan Kurt katıldı. SP Grup Başkanvekili Mustafa Gürsoy ise mazeret nedeni ile toplantıya katılamadı.



"DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır"



Grup adına konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve AK Parti Grup Başkanvekili Yaşar Çakmak, "40 yıldan bu yana karanlık bir ideolojiyle on binlerce vatandaşımızın hayatına kast eden Güneydoğu Anadolu Bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin gelişmesini ve kalkınmasını engelleyen, bebek, çocuk, kadın dinlemeden insanlarımızı



katleden PKK terör örgütü, yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Devletimiz, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele vermektedir. Devletimizin yalnızca terör örgütüne karşı değil, uluslararası destekçilerine karşı da verdiği büyük mücadele sınırlarımız içinde olduğu kadar sınırlarımız dışında da yürütülmektedir. Teröre karşı milletçe verdiğimiz bu mücadelenin bir diğer ayağını da Barış Pınarı Harekatı oluşturmaktadır. DEAŞ, PKK, PYD, YPG aynıdır. Suriye'de sekiz yıldır sürmekte olan iç savaşta tarihin gördüğü en büyük insanlık dramlardan biri yaşanmaktadır. Bu savaşta milyonlarca insan yurtlarından olmuştur. Binlerce insan barbarca katledilmiştir. İç savaşla birlikte doğan otorite boşluğunda terör örgütleri geniş bir alan bulmuştur" dedi.



"Birbirinin ikiz kardeşidirler"



"Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD, YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir" diyen Çakmak, "PKK'nın Suriye'deki yapılanması olan YPG, Kuzey Suriye'de geniş bir alanı kontrol etme imkanı bulmuştur. Bu alan üzerinden ülkemize saldırılar düzenlenmektedir. Terör örgütünce sağlanan binlerce tır silah ve yoğun dış destekle bir terör koridoru yaratılmaya çalışılmaktadır. Bu terör örgütleri Suriye'de yaşanan iç savaşla birlikte ortaya çıkan istikrarsızlıktan faydalanarak kontrol ve otorite İmkanı bulmuşlardır. Otoritelerini yüz binlerce insanı öldürerek ve milyonlarca insanı yerlerinden ederek sağlayan, en uzun kara sınırımızı sürekli olarak tehdit eden terör örgütleri isimlendirilme, görünüş ve üniformaları açılarından farklılaşsalar da özlerinde aynıdırlar. Bunlar birbirinin ikiz kardeşidir" diye konuştu.



"Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır"



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak harekatı tüm parti grupları ile desteklediklerini ifade eden Çakmak, "Etnik temizlik uygulayan, demografik yapıyı kendi ideolojileri çerçevesinde değiştiren bu zalim örgütlere karşı milli güvenliğimizi sağlamak için uluslararası antlaşmalardan aldığımız yetkiyle Suriye Milli Ordusu ile birlikte Barış Pınarı Harekatı düzenlenmiştir. Bu operasyonun amacı bölgemizi teröristlerden temizlemek ve yurtlarından edilmiş Suriyelileri ülkelerine geri göndermektir. Bölgemizin istikrar, barış ve refahına karşı en büyük tehdit olan DEAŞ, PKK, PYD, YPG terör örgütlerinin bu yıkıcı faaliyetlerini sonlandırmak, yurtlarını zulüm, sürgün, baskı ve katliamla yitirmiş yüz binlerce Suriyelinin vatanlarına dönüşlerini sağlamak için düzenlenen Barış Pınarı Operasyonu'nu Belediye Meclisleri olarak destekliyor, ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye meclislerimiz, kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır" şeklinde konuştu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA