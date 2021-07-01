KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özkan Güneş'in önceki satın aldığı bisiklet apartmana giren hırsız tarafından çalındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özkan Güneş'in önceki satın aldığı bisiklet apartmana giren hırsız tarafından çalındı. Hırsızın bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde, Darıca Yeni Mahalle Acı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Özkan Güneş önceki gün oğluna bisiklet satın aldı. Bisiklet apartmanın ikinci katında kapının önüne konuldu. Apartmana giren hırsız, bisikleti çaldı. Özkan Güneş dün sabah bisikletin evin önünde göremeyince çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde sokağa gelen hırsızın apartmana girdiği kısa süre sonra binadan bisikletle çıktığı ve sokakta bisiklete binerek uzaklaştığı görüldü. Özkan Güneş görüntüleri polise vererek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI
KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI
KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI
KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Kenan Doğulu Şeyma Subaşı Yiğit Marcus Aral
Spor Diego Arda Turan Şenol Güneş Taylan Antalyalı Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 12:00:20. #1.14#

title