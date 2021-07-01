KOCAELİ BİSİKLET HIRSIZI KAMERALARA YAKALANDI

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özkan Güneş'in önceki satın aldığı bisiklet apartmana giren hırsız tarafından çalındı.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, Özkan Güneş'in önceki satın aldığı bisiklet apartmana giren hırsız tarafından çalındı. Hırsızın bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde, Darıca Yeni Mahalle Acı Çeşme Sokak'ta meydana geldi. Özkan Güneş önceki gün oğluna bisiklet satın aldı. Bisiklet apartmanın ikinci katında kapının önüne konuldu. Apartmana giren hırsız, bisikleti çaldı. Özkan Güneş dün sabah bisikletin evin önünde göremeyince çevredeki binaların güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde sokağa gelen hırsızın apartmana girdiği kısa süre sonra binadan bisikletle çıktığı ve sokakta bisiklete binerek uzaklaştığı görüldü. Özkan Güneş görüntüleri polise vererek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı