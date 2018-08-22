Kocaeli 30. Geleneksel Kent Bayramlaşması

Kocaeli'de 30. Geleneksel Kent Bayramlaşması gerçekleştirildi.

Vali Hüseyin Aksoy, Yunus Emre Kültür Merkezinde 30'uncusu düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bayramların milli ve manevi değerler açısından büyük önem taşıyan özel ve anlamlı günler olduğunu belirtti.

"Her bayramda olduğu gibi bu bayram da Kocaeli, kentin büyün dinamikleriyle bu noktada bir araya geliyor ve bayramlaşıyor." diyen Aksoy, şöyle konuştu:

"Bayramlarda birlik ve beraberliklerimizi daha üst noktalara taşımak ve kentin bu anlamdaki eksikliklerini giderebilmek adına bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Kocaeli'de önemli bir uyum ve birliktelik var. Bu anlamda birçok noktada farklı siyasi partiler, farklı düşünceye sahip olan insanlar da bir araya geliyor. Bu birlikteliği sağlayan bütün siyasi partililerimize, milletvekillerimize, odalarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu tür birliktelikler bayramlarda daha üst noktaya taşınıyor. Küskünlükleri, dargınlıkları kaldırmak için de bayramlar bir fırsat ve bu fırsatı da en iyi şekilde değerlendirebileceğimiz ortamı bizlere sunmuş oluyor. Kocaeli her geçen gün kendisini geliştiriyor ve daha iyi bir noktaya kendisini taşıyor."

Bayramların kucaklaşma için fırsat sunduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu da "Türkiye daha güçlü olacak, diri ve iri olacak. Bizler kucaklaşarak dünyaya örnek olacağız. Birlik olacağız. Sömürülen, itilen tüm mazlumlar bizi örnek alıyor. Bayramlar bizi birbirimize yakınlaştıran en güzel zamanlardır. Şu anda bayramlaşmada tüm siyasi partilerimizin temsilcileri burada. Bu güzellik bize yeter." ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar ise Türkiye'nin en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu dönemden geçtiğini vurgulayarak, bu birlik ve beraberlikten vazgeçilmedikçe kimsenin Türk milletine diz çöktüremeyeceğini vurguladı.

Konuşmalarının ardından Vali Aksoy, beraberindeki protokol üyeleri ile programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak anı fotoğrafı çektirdi.

Bayramlaşma alanında vatandaşlara mancarlı pide, ayran ve pişmaniye ikram edildi.

Kocaeli Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi ile sivil toplum örgütlerinin iş birliğiyle düzenlenen bayramlaşmaya, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Fikri Işık, İlyas Şeker, Mehmet Akif Yılmaz, Emine Zeybek, CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Deniz Eğitim ve Öğretim Garnizon Komutanı Tümamiral Kadir Yıldız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Baro Başkanı Sertif Gökçe, Vali Yardımcıları Dursun Balaban, Ahmet Büyükçelik, kaymakamlar, İl Emniyet Müdür Vekili Kaan Yıkılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, eski Sağlık Bakanı Kazım Dinç, ilçe belediye başkanları, daire müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.