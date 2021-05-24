KOCAELİ 3 MİLYON LİRALIK DOLANDIRICILIK YAPAN SAHTE BANKACILAR YAKALANDI

KOCAELİ'de, telefonla aradıkları kişilere kendilerini bankacı olarak tanıtarak 3 milyon TL vurgun yapan 19 kişi yakalıp, adliyeye sevk edildi.

KOCAELİ'de, telefonla aradıkları kişilere kendilerini bankacı olarak tanıtarak 3 milyon TL vurgun yapan 19 kişi yakalıp, adliyeye sevk edildi. Kocaeli Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, telefonla aradıkları kişilere kendilerini bankacı olarak tanıtarak 30 kişiyi dolandıranlarla ilgili olarak soruşturma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 19 şüpheli belirleyen ekipler, önceki gün Kocaeli, İstanbul ve Bursa'da yapılan eş zamanlı operasyonlarla şüphelileri gözaltına aldı. Çetenin bugüne kadar yaklaşık 3 milyon TL'lik vurgun yaptığı belirlendi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı