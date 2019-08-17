KOCAELİ 17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

17.08.2019 13:20

17 Ağustos depreminde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

17 Ağustos 1999 Depreminin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde depremin 20'nci yıldönümünde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı.

Gölcük Saraylı Mahallesi'nde bulunan 17 Ağustos Deprem Şehitliği'nde sabah saatlerinde anma töreni düzenlendi. Depremde yakınlarını kaybeden birçok vatandaşın katıldığı törende o acı dolu günleri hatırlayanlar gözyaşlarını tutamadı. Vatandaşların yakınlarının mezarlarını ziyaret etmesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.

17 Ağustos depreminde astsubay olan oğlu Özkan Turgut'u kaybeden İsmail Turgut, 'Oğlumu kaybettim. Deniz astsubayıydı. Yüzbaşılar'da, tam deniz kenarında oturuyordu. Depremde maalesef kaybettik. Beşinci kattan toprağa çakılıyor. En aşağı. Cenazesini 5 günde çıkardık. Çok üzgünüz. Allah'ım o günleri bir daha göstermesin. Eşim oğlumuzu çok seviyordu. Depremden sonra hastalandı, felç oldu. 20 senedir felçli kendisi. Ben de bugün buraya getirdim onu. Çok üzgünüz ama, ne yapalım Allah'tan gelmiş. Yapacak bir şeyimiz yok' dedi.

Depremde kardeşleri Ali Çimen ve İsmet Çimen'i kaybeden Yavuz Çimen, 'Biz 20 senedir bu acıyla yaşıyoruz. Kardeşlerimin yanına her Cuma, her bayram gelirim. Bu yaşantıya devam ediyoruz. Allah kimsenin başına vermesin. Kardeşim Çiftlik Mahallesi'nde oturuyordu. Ağabeyim de Yeni Mahalle'de oturuyordu. İkisi de depremde rahmetli oldu. Allah kimseye yaşattırmasın. 20 senedir biz bu acıyı yaşıyoruz.' diye konuştu.

Kaynak: DHA