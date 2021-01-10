Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
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Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki

10.01.2021 09:14 | Son Güncelleme: 10.01.2021 09:40
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki

SAMSUN'un yüksek rakımlı noktaları arasında yer alan ve kentin oksijen deposu olarak nitelendirilip, doğaseverlerin yanı sıra kamp tutkunlarının da gözdesi olan Kocadağ Yaylası'nda, bazı piknikçilerin ormanlık alana bıraktığı çöpler, tepkilere neden oldu.

SAMSUN'un yüksek rakımlı noktaları arasında yer alan ve kentin oksijen deposu olarak nitelendirilip, doğaseverlerin yanı sıra kamp tutkunlarının da gözdesi olan Kocadağ Yaylası'nda, bazı piknikçilerin ormanlık alana bıraktığı çöpler, tepkilere neden oldu.

Samsun'un Atakum ilçesi sınırlarında yer alan 1300 rakımlı Kocadağ Yaylası, yeşil doğasıyla doğaseverlerin yanı sıra kamp tutkunlarının da ilgi odağı oluyor. Kentin oksijen deposu olarak da nitelendirilen yayla, son günlerde pandemi stresinden uzaklaşmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. Konumu itibarıyla; ziyaretçilerine, Çarşamba'dan Atakum'a kadar sırayla Tekkeköy ve Canik ilçelerini de tepeden görme imkanı sunan Kocadağ Yaylası, pikniğe gelen vatandaşların yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını ormanlık alana bırakması kirliliğe yol açıyor. Bazı kampçı ve çevre dostu vatandaşlar, tepki gösterdiği çöpleri toplarken, ziyaretçileri ağırlamaktan mutluluk duyduğunu dile getiren bölge halkı ise herkesin duyarlı davranıp, çevreyi temiz tutmasını istiyor.

'ETRAFIMIZI TOPLAMAMIZ GEREKİYOR'

Ankara'dan Samsun'a kamp yapmaya gelen Avni ve Uğur Bektaş kardeşler ise çevrede erişebildikleri çöpleri topladı. Çöp bırakanlara tepki gösteren Avni Bektaş, "Normal şartlarda bizlerin kamp yapma sebebi doğa ile baş başa kalmayı istememizdir. Ancak burada karşılaştığımız insanların arkalarında bıraktıkları çöpler oluyor. Bizler burada kaldığımız süre boyunca kendi çöplerimizin yanı sıra buraya atılmış olanları da temizliyoruz. İnsanların burada bıraktığı gerek cam veya pet şişeler doğada kolayca kaybolabilecek şeyler değil. Buraya günübirlik gelen kişiler maalesef ki yediklerini içtiklerini bırakarak gidiyorlar. Eğer ki bizler burada geçirdiğimiz süre zarfınca buraya evimiz diyorsak, etrafımızı toplamamız gerekiyor. Eğer bizler burayı olduğu gibi bırakırsak bundan yıllar sonra çocuklarımız geldiğinde çok daha kötü manzaralarla karşılaşacaklardır" dedi.


Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki
Samsun Kocadağ Yaylası'nda çevreyi kirletenlere tepki

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tayfur KARA

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