Koca Yusuf, Çin'in Wuhan Eyaleti'ndeki Türkler için havalanıyor

30.01.2020 12:46 | Son Güncelleme: 30.01.2020 12:47

Türk Silahlı Kuvvetleri, Dışişleri ve Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü ortak operasyonla Çin'in Wuhan Eyaleti'nde bulunan 35 Türk ve 10 Azerbaycan vatandaşını almak için TSK'ya ait Koca Yusuf isimli A-400 kargo uçağı bugün yola çıkacak.

14 GÜN KONTROLDE TUTULACAKLAR

Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı'ndan havalanacak olan ambulans uçaktaki personel, özel kıyafetler giyerek bu tahliye işlemini gerçekleştirecek. Yolculardan sağlık durumlarıyla ilgili bilgi de istenecek. Getirilecek Türk vatandaşları 14 gün boyunca Ankara'daki hastanelerde kontrol altında tutulacak.

YAŞAMINI KAYBEDENLERİN SAYISI 170 OLDU

Çin'de ülke genelinde etkili olan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgını nedeniyle can kaybı 170'e, virüs bulaşan kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı. Virüs taşıdığı şüpheli olan kişi sayısı 12 bin 167 olarak açıklanırken, koronavirüs teşhisi konulan kişilerle temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınanlar 81 bin 947 oldu.