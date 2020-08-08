Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var
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Koca'nın "Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" tweetine sağlık çalışanlarından cevap var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, hemşirelere ve diğer sağlık çalışanlarına yönelik "Hekimlerimizle gurur duyalım şeklindeki cümlem sebebiyle bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?" sözlerinden sonra Twitter'da #DoğruSayınBakanım etiketi gündem oldu.

08.08.2020 09:31 | Son Güncelleme: 08.08.2020 09:47

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın SKY News'in Türkiye'deki sağlık sistemine ilişkin yaptığı haberi paylaşarak "Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım" ifadelerine yer vermesine, hekim olmayan sağlık çalışanları sosyal medyadan tepki gösterdi. Sağlık çalışanlarının sosyal medyada başlattığı #BakanKocaÖzürDile etiketi kısa süre içinde Türkiye gündeminin üst sıralarında yer alırken Koca, tweet atarak bu durumun doğruluğunu sordu. Bugünse sağlık çalışanları Twitter'da #DoğruSayınBakanım etiketini gündemin üst sıralarına taşıyarak Fahrettin Koca'nın sorusunu cevaplandırdı.

"ÖZÜR DİLE KAMPANYASI BAŞLATTIĞINIZ DOĞRU MU?"

Özür dile kampanyasını duyan Koca, yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

"Değerli hemşireler. 38 sağlık branşından arkadaşlarım. Sky News kanalının salgınla mücadeledeki başarımızı anlatan haberinden söz ederken, 'Hekimlerimizle, sağlık sistemimizle gurur duyalım.' şeklindeki cümlem sebebiyle, bugün hakkımda özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?"

Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var

"DOĞRU SAYIN BAKANIM"

Hemşireler ve diğer sağlık çalışanları da Twitter üzerinden #DoğruSayınBakanım etiketiyle yüzlerce tweet atarak gündeme oturdu. Bu şekilde sektörle ilgili eleştirilerini de dile getirmiş olan sağlık çalışanlarından sonra şimdi ise gözler, Bakan Koca'nın ne cevap vereceğinde.

Koca'nın 'Özür dile kampanyası başlattığınız doğru mu?' tweetine sağlık çalışanlarından cevap var

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