Kobra Yılanı Tarafından Isırılan Aref, "Reklam Yapıyor" Diyenlere Tepki Gösterdi

Antalya'da gösteriye hazırladığı kobra yılanı tarafından ısırıldıktan sonra özel uçakla Mısır'a götürülen illüzyonist Aref Ghafouri'nin (29) panzehir tedavisi sürüyor. Tedavi sürecinde hakkında reklam yapıyor iddiaları çıkan Aref, "Reklam için neden ölümü göze alayım" dedi.

"REKLAM İÇİN NEDEN ÖLÜMÜ GÖZE ALAYIM"

Aref, 'reklam için yaptı' iddialarına da tepki göstererek, "Reklam için neden ölümü göze alayım. Böyle bir şeye neden gerek duyayım" dedi. Kendisine neden zehirli bir yılanla gösteri yapıldığının da sorulduğunu kaydeden Aref, "Bu gösteriyi yılanlarla yapmıyorum. Hayvanları gösterime alet etmiyorum. Bu hayvana beslenmeye ihtiyacı olduğu için baktım.

"YILANI GÖSTERİ İÇİN KULLANSAYDIM DİŞLERİNİ SÖKERDİM"

Eğer gösterimde bu yılanı kullanmış olsaydım, dişlerini sökerdim. Hayvanlara zarar vermediğim için böyle bir şey yapmadım. Çünkü kobra, zehirle yemeğini hazmeder. Dişlerini sökseydim hayvan 20-30 gün içinde ölürdü. Hatta Tayland'da bazıları bunu yapıyor, ancak hayvan 20-30 gün içinde ölüyor. Sonra yeni bir yılanla gösterilerine devam ediyorlar. Ben buna karşıyım. Her canlının yaşamaya ihtiyacı var" şeklinde konuştu.

"EL KONULAN KAPLANI RUHSATLI ALDIM"

Yılanı bir Suriye vatandaşından aldığını belirten Aref, bakıma muhtaç hayvanları sahiplendiğini söyledi. Hayvanat bahçesi ruhsatı da olduğunu anlatan Aref, el konulan Bengal kaplanına ilişkin şunları kaydetti:

"Kaplanı ruhsatlı şekilde bir hayvanat bahçesinden aldım. Annesinin ilk doğumuydu. 4 yavru doğurmuştu. İki yavrusunu yemişti. Kalan iki yavruyu zarar görmemesi için aldım ve sahiplendim. Yavrulardan birinin durumu çok kötüydü. Anne emzirmediği için zayıftı ve yolda öldü. Diğer yavruyu 4 ay boyunca özel bir şekilde besledim. Anne sütüne yakın özel bir karışım hazırlayıp verdim. Vahşi bir hayvandı. Bakıma muhtaçtı. Bana zarar vermemesi için ameliyatla ön tırnakları alındı. Eğer bakımını üstlenmeseydim ölecekti. Ancak tırnakları alınmasaydı bana ya da diğer bakıcılara zarar verecekti."