Kobaş Yüzme; 32 Sporcusu İle Yarışa Hazır

Gösterdiği performansları her yarışta ve programda aldığı ödüllerle adından sıkça söz ettiren Kobaş Yüzme Kulübü; 30-31 Mart ile 1 Nisan 2018 tarihlerinde Kent Park Havuzda yapılacak olan "Sakarya Okul Sporları Yıldızlar Kategorisi ve 11 - 12 Yaş Ulusal Gelişim Projesi Yarışları'na 32 sporcusu ile katılacak.

YENİ VE OLİMPİK HAVUZDA HAZIRLANDILAR

Kobaş Yüzme Kulübü'nün deneyimli Antrenörleri Onur Kılıç, Özlem Özkan, Fatih Aslantepe ve Ceren Bolat tarafından eğitilen sporcular; yarışlara hem yeni havuzlarında, hem de olimpik havuzda yaptıkları çalışmalar ile en iyi şekilde hazırlandı.