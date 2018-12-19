Koalisyon Sözleşmesini Yarın Açıklayacaklar

CDU ve Yeşiller, 2014'ün başından beri eyaleti birlikte yönetiyor. Önümüzdeki beş yılda da yine ortaklık yapacak. 11 saati aşkın süren görüşmelerde CDU heyetine Hessen Eyalet Başbakanı Volker Bouffier, Yeşiller heyetine de Hessen Eyalet Başbakan Yardımcısı Tarek Al Wazir başkanlık yaptı. Taraflar, hükümeti beş yıl daha sürdürme konusunda el sıkışarak masadan kalktı. Bouffier, görüşmelerin ardından, "Başardık. Hemfikir olduk. Koalisyon sözleşmesi yapacağız" sözleriyle iki partinin her konuda anlaştığını duyurdu. Tarek Al Wazir ise, "Biz çok farklı partileriz ama birbirimizi tamamlıyoruz" sözleriyle vardıkları uzlaşmayı değerlendirdi.

YENİ YILDA MECLİSTE OYLANACAK

CDU ve Yeşiller anlaştıkları koalisyon sözleşmesini cumartesi günü partilerinin genel kurulunda delegelere ve üyelere oylayacak. İki partinin üyeleri ve delegeleri koalisyon sözleşmesini onaylarsa, 'Siyah-Yeşil Hükümeti' için Hessen Eyalet Meclisi'nde yeni yılda güven oylaması yapılacak. Hükümetin kurulması için 137 milletvekilinin bulunduğu meclisten 69 milletvekilinin 'evet' yönünde oy vermesi gerekecek. Mecliste CDU'nun 40, Yeşiller'in ise 29 milletvekili bulunuyor. Hükümetin kurulması için iki partinin de hiç fire vermemesi gerekiyor. Hessen'de yapılan eyalet seçimlerinden sonra oluşan yeni meclis ilk kez yeni yılda toplanacak.