KMÜ, yeni normalleşme sürecine hazır
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KMÜ, yeni normalleşme sürecine hazır

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) fiziksel altyapısı, akademik ve idari kadrosuyla yeni normalleşme sürecine hazır.Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' rehberi, üniversiteler tarafından dikkatle takip ediliyor.

KMÜ, yeni normalleşme sürecine hazır
08.08.2020 13:48 | Son Güncelleme: 08.08.2020 13:52

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) fiziksel altyapısı, akademik ve idari kadrosuyla yeni normalleşme sürecine hazır.

Geçtiğimiz günlerde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' rehberi, üniversiteler tarafından dikkatle takip ediliyor. Salgının 2020-2021 eğitim-öğretim döneminde de devam etmesi ihtimaline karşı yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacına yönelik olarak hazırlanan rehberde Uzaktan Öğretim Uygulamaları, Uygulamalı Eğitimler, Ölçme ve Değerlendirme Uygulamaları, Yabancı Uyruklu Öğrenciler, Toplantılar, Kongreler ve Değişim Programları başlıkları altında çerçeve kararlar ve öneriler yer alıyor.

Tüm dünyayı ve ülkemizi etkilemeye devam eden korona virüs salgınına karşı kurumlar tarafından bugüne kadar birçok tedbir alındı. Yüz yüze eğitime bir süre ara verilmesine rağmen üniversiteler, uzaktan öğretim yöntemleriyle süreci başarıyla yürütmeye çalıştı. Bu süreçte Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi de Kovid-19 ile etkin mücadele için gerekli adımları atarken yükseköğretim hizmetlerini en iyi şekilde yerine getirebilmek adına eğitim-öğretim altyapısını yeniden gözden geçirdi, tüm akademik varlığını ve fiziksel imkanlarını olası krizlere hazır hale getirdi.

"Tüm fiziksel varlığımız, akademik ve idari kadromuzla yeni eğitim-öğretim dönemine hazırız"

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan 'Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci' adlı kılavuzun üniversiteler için rehber niteliğinde bir çalışma olduğunu hatırlatarak "Korona virüs salgınına karşı bugüne kadar Sağlık Bakanlığımız ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın görüş ve önerileri başta olmak üzere birçok önlem aldık ve almaya devam ediyoruz. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi olarak tüm fiziksel varlığımızla, akademik ve idari kadromuzla 2020-2021 eğitim-öğretim dönemine hazırız. Pandeminin seyrine göre hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim seçeneklerini dikkate alarak öğrencilerimize en doğru ve en iyi hizmeti sunabilmek için tüm hazırlıklarımızı yapmış durumdayız. Süreçte yaşanabilecek olası risklerden dolayı özellikle mevcut dijital altyapımızı daha da güçlü ve güvenli hale getirerek ihtiyacı karşılaşmaya yönelik olarak yeniden yapılandırmış ve geliştirmiş durumdayız. Üniversitemizde gerek halen eğitimlerine devam eden gerekse aramıza yeni katılacak olan öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde öğrenim hayatlarını sürdürmeleri ve aynı şekilde barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için elimizden gelen tüm önlemleri aldık. KMÜ ailesi olarak yeni normalleşme sürecinde de gerek bilimsel altyapımız gerekse eğitim-öğretim olanaklarımızla milletimize en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

Rektör Akgül, korona virüs salgınına karşı milletçe önemli bir sınav verildiğinin altını çizerek üniversiteler olarak yükseköğretim hizmetlerinin aksamadan yerine getirilmesi için şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerlerine düşen ne varsa yapmaya hazır olduklarını ifade etti. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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