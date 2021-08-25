KMÜ Rektörü Ak özel yetenek sınavında öğrencilerle bir araya geldi
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KMÜ Rektörü Ak özel yetenek sınavında öğrencilerle bir araya geldi

KMÜ Rektörü Ak özel yetenek sınavında öğrencilerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı / Murat Özünal - Haberler | Güncel

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarını yerinde inceledi.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Namık Ak, Spor Bilimleri Fakültesi özel yetenek sınavlarını yerinde inceledi.

KMÜ Spor Salonunda Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Eğitimi Bölümlerine yerleşebilmek için ter döken öğrenciler, 24-27 Ağustos tarihleri arasında dört gün sürecek olan özel yetenek sınavlarında mücadele ediyor.

Sınav komitesinden sınavla ilgili bilgi alan Rektör Namık Ak, yaptığı konuşmada, üniversitenin Spor Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen özel yetenek sınavlarında bu yıl 74'ü kız, 76'sı erkek olmak üzere toplam 150 adayın mücadele edeceğini belirtti.

Ak, "Burada ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bütün aday öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların herkes için hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Sınav alanında öğrencilerle de bir süre sohbet eden Rektör Ak tüm adaylara başarı ve kolaylıklar diledi.

Rektör Ak'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hüseyin Muşmal ve Prof. Dr. Murat Ertekin, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Ziyaeddin Kırboğa ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Fevzi Kılıçel'de eşlik etti.

KMÜ Rektörü Ak özel yetenek sınavında öğrencilerle bir araya geldi
KMÜ Rektörü Ak özel yetenek sınavında öğrencilerle bir araya geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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