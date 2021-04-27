KMÜ'de Türk Sanat Müziği konseri
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KMÜ'de Türk Sanat Müziği konseri

KMÜ'de Türk Sanat Müziği konseri
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğünün himayelerinde oluşturulan müzik ekibi ilk sanat müziği konserini verdi.

2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğünün himayelerinde oluşturulan müzik ekibi ilk sanat müziği konserini verdi.

KMÜ bünyesinde Kültür Sanat Topluluğu adıyla oluşturulan müzik ekibi, geçtiğimiz haftalarda halk müziği eserleriyle dinleyenlerin karşısına çıkmıştı. Yoğun bir çalışma döneminin ardından Şef Mustafa Eser'in başkanlığında sevilen Türk sanat müziği eserlerini icra eden ekip, salgın koşulları nedeniyle Youtube üzerinden dinleyenlerle buluştu. KMÜ Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörlüğü tarafından Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonunda düzenlenen ve üniversite yönetiminin de takip ettiği konser programında Şef Mustafa Eser'in yanı sıra Master Sanat Orkestrasından Abdüsselam Müftüoğlu, Alaattin Bozkurt, Özgür Havuccu, Didar Yılmaz, Rumeysa Kutucu, Elife Altundal, Nalan Dinçer, Mustafa Elmas ve Emre Elmas yer aldı. Konserde Fikrimin İnce Gülü, Unutma Beni, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın, Aşkın Kanunu, Lale Devri, Boş Çerçeve ve Muhabbet Bağı gibi dillerden düşmeyen sanat eserleri seslendirildi.

Konserin ardından KMÜ Sosyal ve Kültürel İşler Koordinatörü Muhammet Ali Orak, orkestraya teşekkür ederek Şef Mustafa Eser'e plaket takdim etti. 2021 Yunus Emre ve Türkçe Yılı kapsamında oluşturulan müzik ekibi, başta Yunus Emre'nin eserleri olmak üzere farklı müzik dallarında çalışmalarına aralıksız devam ediyor. - KARAMAN

KMÜ'de Türk Sanat Müziği konseri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Mehmetçik aman vermiyor! 3 PKK'lı teröristin havaya uçtuğu anlar kamerada
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Derya Yanık Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Hakan Sabancı Serenay Sarıkaya Uraz Kaygılaroğlu Farah Zeynep Abdullah
Spor Mesut Özil Rıza Kayaalp Yılmaz Vural Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: KMÜ'de Türk Sanat Müziği konseri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 17:29:36. #1.16#

title