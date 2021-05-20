KMÜ'de Filistin özel yayını yapılacak
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KMÜ'de Filistin özel yayını yapılacak

KMÜ'de Filistin özel yayını yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından Filistin Özel Yayını gerçekleştirilecek.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörlüğü tarafından Filistin Özel Yayını gerçekleştirilecek.

KMÜ'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, resmi Youtube ve Facebook hesaplarından canlı olarak verilecek olan yayının 21 Mayıs Cuma günü saat 21.00'de izleyiciyle buluşacağı belirtilerek, "KMÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Esra Çavuşoğlu'nun koordinatörlüğünde yürütülecek programda, uluslararası hukuk ve tarihsel süreç çerçevesinde Filistin meselesi ele alınacak. Programın konukları Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cengiz Tomar ile KMÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanı ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Mercan olacak. Programa ilişkin soru ve görüşler üniversitenin sosyal medya hesaplarından iletilebilecek. Programın yayımlanacağı sosyal medya hesapları şöyle: https://www.youtube.com/channel/UCI-8ZOK_VN-NEZKQEt2w-Gw, https://www.facebook.com/UniversiteKMU" denildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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