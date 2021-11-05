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KMÜ'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

AA / Mehmet Çetin - Haberler | Güncel
KMÜ'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından "Yunus Emre Hoşgörü Ormanı" fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

KARAMAN (AA) - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Genç Kızılay Öğrenci Topluluğu ve Türk Kızılay Derneği Karaman Şubesi tarafından "Yunus Emre Hoşgörü Ormanı" fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

KMÜ Yunus Emre Yerleşkesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu yanındaki alanda gerçekleştirilen fidan dikimi töreninde konuşan Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, Kızılay gönüllüsü KMÜ öğrencileri ile düzenlemiş oldukları fidan dikimi etkinliğine Rektör Namık Ak'ın göstermiş olduğu hassasiyet ve duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini sundu.

Rektör Namık Ak ise Yunus Emre Yerleşkesi içerisinde "Yunus Emre Hoşgörü Ormanı" oluşturulmasının çok güzel bir hadise olduğunu söyledi.

Rektör Ak, şunları kaydetti:

"Ektiğimiz fidanlar da güneş ışığı altında karbondioksit alıp oksijen vererek fotosentez yapıyorlar. İnsanlar için en önemli olan şey oksijendir ve beynin gıdasıdır. O yüzden bugün burada yapılan çok hayırlı bir iş. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum."

Etkinlik doğu çınarı, mavi servi, karaçam ve Lübnan sedirinden oluşan 200 fidanın toprakla buluşması ve can sularının verilmesiyle son buldu.

Etkinliğe Rektör Ak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, AK Parti İl Başkanı Abidin Çağlayan, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanı Mehmet Serkan Yurdakul, Türk Kızılay Derneği Karaman Şube Başkanı Adem Küçükyarma, il ve üniversite protokolü, gönüllüler ile öğrenciler katıldı.

KMÜ'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

KMÜ'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

KMÜ'de 200 fidan toprakla buluşturuldu

AA / Mehmet Çetin - Son Dakika Haberleri
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