KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi - Haber
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Türkiye, Güncel

KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.

12.03.2020 14:06 | Son Güncelleme: 12.03.2020 14:06
KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Badminton Takımı, Türkiye Üniversitelerarası Badminton Turnuvası İkinci Lig Müsabakalarında birinci olarak şampiyonluğa ulaştı.


Antalya'nın Kemer ilçesinde 05-09 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalarda KMÜ Badminton takımı şampiyonluğu namağlup şekilde elde etti. 25 farklı üniversitenin katılımıyla düzenlenen turnuvada birinci olan KMÜ Badminton Takımı bu sonuçların ardından şampiyonluk kupasını kaldırarak önümüzdeki yıl birinci ligde mücadele etme hakkı kazandı. Turnuvadan şampiyonlukla dönen Badminton Takımı, KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Akgül'ü makamında ziyaret ederek kupayı Rektör Akgül'e sundular. KMÜ Badminton Takımına ziyarette BESYO Müdürü Prof. Dr. Fevzi Kılıçel ile BESYO Müdür Yardımcısı ve Takım Antrenörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Devrilmez de eşlik etti. Rektör Akgül şampiyon sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımızın elde etmiş olduğu şampiyonluk KMÜ ailesi adına mutluluk verici. Sporcularımızın turnuvada kazandıkları kupanın yanı sıra centilmenlikleri ile de övgü almaları hepimizi gururlandırmıştır. Çünkü turnuvanın başarı ile tamamlanmasının yanında centilmenlik içerisinde sonuçlanması spor adına önemli bir durum. 4'ü olimpik, 1'i milli olmak üzere çok yetenekli bir oyuncu grubuna sahibiz. Sporcu öğrencilerimizi ve antrenörlerini tebrik ediyor; bundan sonraki müsabakalar için başarılar diliyorum." dedi. - KARAMAN

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi Haber
Bakan'dan koronavirüs müjdesi! Virüsün etkisini yitireceği tarihi verdi
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti Haber
Çin hükümeti, yaşananları dünyaya anlatan Türk öğretmene faturayı kesti
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Diyarbakır'da uyuşturucuyu salçayla gizlemek isteyen zehir taciri narkotik köpeği Çiko'nun yardımıyla yakalandı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Euroleague yönetimi, koronavirüs nedeniyle tüm sezonu süresiz askıya aldığını açıkladı
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Davutoğlu'ndan Erdoğan'la ilgili dikkat çeken sözler: Borcumu en iyi şartlarda iktidar bırakarak verdim
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası koronavirüs önlemleriyle ilgili 14 altın kuralı açıkladı
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
Son Dakika: Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüsü küresel salgın ilan etti
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
DSÖ, koronavirüsü pandemi ilan etti! Peki pandemi-pandemik hastalıklar nedir?
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Son dakika: Bulgaristan'da bir Türk vatandaşı koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
MASAK, haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Meral Akşener Devlet Bahçeli
Magazin Melis Türk Uğur Akkuş Defne Samyeli Serenay Sarıkaya
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Berkay Şahin Hikmet Karaman Mehmet Kasapoğlu
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: KMÜ, Badminton Takımı birinciliğe yükseldi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:19:27. #1.15#