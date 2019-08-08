KLÜ'de 5 bin 996 kontenjandan yüzde 89.91'i doldu

08.08.2019 10:44

ÖSYM tarafından açıklanan 2019 YKS tercih sonuçlarına göre, 5 bin 996 kontenjandan, 5 bin 391'i dolan Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) doluluk oranı yüzde 89.91'e ulaştı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, YKS sonuçlarına göre 5 bin 391 öğrencinin KLÜ'yü tercih ettiğini belirtti.

KLÜ'nün 5 bin 996 öğrenci kontenjanın bulunduğunu aktaran Şengörür, 605 öğrenci kadrosunun boş kaldığını bildirdi.

Üniversitenin birimler bazında yüzde 89.91 doluluk oranına ulaştığını ifade eden Şengörür, fakülteler bazında yüzde 93.9, yüksekokullar bazında ise 87.32'ye tekabül ettiğini bildirdi.

Açıklamasında, KLÜ'nün Türkiye'nin en genç öğretim kadrolarına sahip üniversitelerden biri olduğuna yer veren Şengörür, Kırklareli Üniversitesi ailesine katılmayı tercih eden öğrencileri kutladığını kaydetti.

Öğrenci odaklı bir üniversite olarak mesleki temel bilgi, beceri ve değerleri ile fiziksel ve kişisel gelişimlerine büyük önem verdiklerini belirten Şengörür, açıklamasında şunları kaydetti:

"ÖSYM tarafından açıklanan 2019 YKS tercih sonuçlarına göre öğrencilerin Trakya'nın incisi üniversitemize yoğun ilgi göstermesinden büyük mutluluk duyduk. Mutlu insanlar kenti olan ve aynı zamanda öğrenci dostu şehirler arasında yer alan Trakya'nın kalbindeki üniversitemizi tercih eden öğrencilerimizi tebrik eder, başarılar dileriz. Açıklanan sonuçlara göre 5 bin 996 olan kontenjanımız 5 bin 391 öğrenci tarafından tercih edilerek, üniversitemiz tüm birimler bazında yüzde 89.91 doluluk oranına ulaştı. Üniversitemizin akademik birimler bazında doluluk oranlarına bakıldığında ise fakülteler bazında yüzde 93.9, yüksekokullar bazında yüzde 87.32 oranına tekabül ediyor.

2019-2020 eğitim öğretim yılı için 34 farklı ülkeden öğrenciye eğitim vereceğiz. Üniversitemiz ayrıca öğrenci ve öğretim elemanlarının 'Erasmus+', 'Mevlana' gibi uluslararası değişim programlarına aktif olarak katılmalarını sağlamaktadır. Öğrencilerimiz yüksek öğretim süreçlerini uluslararası deneyimlerle zenginleştirerek önemli bir avantaj elde etmektedir. Kırklareli Üniversitesi ailesinin bir mensubu olarak yeni evinize hoş geldiniz."

Kaynak: AA