Klasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?
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Klasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi " klasisizm ". Peki, klasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi yazılır?

18.02.2020 15:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:33
Klasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?

Klasisizm kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Klasizm nasıl yazılır? Klasizm mi, klasisizm mi? TDK'ya göre klasisizmkelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

KLASİSİZM NASIL YAZILIR? KLASİSİZM Mİ, KLASİZM Mİ?

Klasizm: Yanlış

Klasisizm: Doğru

TDK'YA GÖRE KLASİSİZM NE DEMEK?

klasisizm

isim, (l ince okunur), Fransızca classicisme

Eski Yunan, Roma sanatından, edebiyatından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve edebiyat çığırı.


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: Klasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?
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