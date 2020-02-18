Klasisizm nasıl yazılır? TDK'ya göre klasisizm mi, klasizm mi?
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KLASİSİZM NASIL YAZILIR? KLASİSİZM Mİ, KLASİZM Mİ?
Klasizm: Yanlış
Klasisizm: Doğru
TDK'YA GÖRE KLASİSİZM NE DEMEK?
klasisizm
isim, (l ince okunur), Fransızca classicisme
Eski Yunan, Roma sanatından, edebiyatından kaynaklanan, XVII. yüzyılda Fransa'dan yayılan sanat ve edebiyat çığırı.