'Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin'
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'Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin'

'Klasik Türk kahvaltısından vazgeçmeyin'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

'Kahvaltı yapılmalı mı, yapılmamalı' tartışmasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Aysun İpek, "Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir" dedi.

'Kahvaltı yapılmalı mı, yapılmamalı' tartışmasından çok kahvaltının içeriğinde ne olması gerektiğine odaklanılması gerektiğini söyleyen Uzm. Diyetisyen Aysun İpek, "Kahvaltıda yüksek kalorili gıdalar yerine, daha çok yüksek protein içeren gıdalara yer verilmesi gerekir" dedi.

Kahvaltı konusunda son dönemde sık yapılan spekülasyonlar, bilgi kirliliği yaratarak halkın kafasını karıştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Liv Hospital Samsun Beslenme ve Diyetetik Kliniği'nden Uzm. Dyt. Aysun İpek, kahvaltının mutlaka atlanmaması gereken altın bir öğün olduğunu ifade ederek sağlık için klasik Türk kahvaltısından vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

POĞAÇALI BÖREKLİ KAHVALTI HASTALIK SEBEBİ

Kahvaltının Türk toplumunun büyük çoğunluğunun alışkanlık edindiği bir öğün olduğunun altını çizen Uzm. Dyt. Aysun İpek, son dönemde çalışan kesimdeki pratik tercihlerin tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini vurgulayarak şunları söyledi: "Özellikle çalışan kesimin pratik tercihleri olan poğaça, simit, börek ile kahvaltı yapma alışkanlıkları kalp damar hastalıkları, diyabet, hipertansiyon gibi birçok kronik hastalığın temellerinin atılmasına neden olmaktadır. Bu besinlerden oluşan kahvaltıların sıklıkla tercih edilmesi, kahvaltıyı sağlıklı bir öğün olmaktan uzaklaştırmaktadır."

YÜKSEK KALORİLİ DEĞİL, YÜKSEK PROTEİNLİ GIDALARI TERCİH EDİN

Klasik Türk kahvaltısının yumurta, peynir, zeytin, reçel, bal, pekmez vb. zengin çeşitliliği ile yüksek kalorili bir içeriğe sahip olduğunu belirten Uzm. Dyt. Aysun İpek, "Kahvaltının bilinenin aksine günün en büyük öğünü olarak tasarlanması gerektiğini söyleyemeyiz. Ancak kişiye özel ölçüler göz önünde bulundurulduğunda, 300-500 kcal enerji içeren bir kahvaltı tasarlanmalıdır. Kahvaltıyı yapıp yapmamaktan çok, yüksek kalorili gıdalar yerine daha çok yüksek protein içeren gıdaların yer verildiği şekilde bir kahvaltı hazırlamak sağlık açısından çok daha faydalıdır. Yumurta, peynir içeren yüksek proteinli kahvaltılar gün içinde iştahı azaltır ve bir sonraki öğünde daha az besin tüketilmesini sağlar. Günü tamamıyla kontrol etmede doğru kahvaltının payı oldukça büyüktür" şeklinde konuştu.

KAHVALTI UYANDIKTAN EN GEÇ İKİ SAAT SONRA YAPILMALI

Kahvaltının zamanlaması konusuna da değinen Uzm. Dyt. Aysun İpek, "Kahvaltı uyandıktan en geç 1-2 saat sonra yapılmalıdır. Kahvaltıdan sonraki ilk öğün en az 4-5 saat sonra tercih edilmelidir. Menü olarak yumurta, beyaz peynir, ceviz, mevsim yeşillikleri, tam buğday unu ekmeği, süt, yulaf ezmesi, taze meyve ve badem tüketilerek güzel bir kahvaltı yapılabilir" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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