Çanakkale'de, "2018 Troya Yılı" etkinlikleri kapsamında klasik otomobil turu düzenlendi.

İstanbul Klasik Otomobilciler Derneği (İKOD) ile Çanakkale Belediyesince organize edilen ve 25 klasik otomobilin yer aldığı etkinlikte, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da direksiyona geçip, şehir turuna katıldı.

Demircioğlu Caddesi'nden yola çıkan 25 klasik otomobil, Cumhuriyet Meydanı'ndan geçip Özgürlük Caddesi üzerinde tur attı. 1940 ila 1970'li yılların sonuna kadar üretilen Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile gibi bir döneme damgasını vurmuş 25 araca, vatandaşların ilgisi yoğun oldu.

Ertem Eğilmez'in yönettiği 1972 yılı yapımı "Tatlı Dillim" filminde kullanılan 1960 model Chevrolet Impala Convertible marka otomobilin de yer aldığı araçları, çok sayıda vatandaş ilgiyle izledi.

İKOD Başkanı Serkan Okay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çanakkale'ye kente ikinci ziyaretleri olduğunu söyledi.

Çanakkale'nin güzel bir şehir olduğunu, burada olmaktan mutluluk duyduklarını dile getiren Okay, "Çanakkale halkını bu sergiyi ziyaret etmeye davet ediyoruz. Çeşitli marka ve modellerde 1940'lı yıllardan 1970'li yılların sonunda kadar Chevrolet, Pontiac, Buick, Oldsmobile gibi bir döneme markasını vurmuş modellerin çeşitli örnekleri burada yer alıyor. Biz üyelerimizle Çanakkale'de öncelikle Troia ve Assos bölgesini ardından da Gelibolu Tarihi Yarımadası'nı ziyaret edeceğiz. Ziyaret sonunda 25 araçla İstanbul'a geri döneceğiz." dedi.