Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
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Hüsnü Şenlendirici, Magazin, Haber

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi

Hüsnü Şenlendirici'nin kendisi gibi klarnetçi olan oğlu Ergün Şenlendirici, bir süredir aşk yaşadığı Peri Özdolgun ile evlendi. Çiftin nikahı ise Şenlendirici'nin çiftliğinde kıyıldı.

24.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 24.04.2020 15:48
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi

Salgın nedeniyle kendi çiftliğinde karantinada olan ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici, oğlu Ergün Şenlendiricioğlu'nu evlendirdi. Çiftin nikah törenlerine salgın nedeniyle sadece aileler katılabildi.

ÇİFTLİKTE NİKAH KIYDILAR

Oğlu ve gelininin nikah merasimlerinden bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşan Şenlendirici "Bir yastıkta bir ömür sürsün dilerim. Evimiz şenlendi" dedi. Mutlu haberi gören ünlü isimler ise Şenlendirici'nin paylaşımının altına tebrik ettikleri yorumlar yaptı. Ergün Şenlendirici ise eşiyle olan fotoğrafını sosyal medya hesabından "Yolumuz güzel, aydınlık olsun. İyi ki" notuyla yayınladı.

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi

DOĞA İLE İÇ İÇE YAŞAM SÜRÜYOR

Öte yandan Şenlendirici, 5 yıl önce doğup büyüdüğü Bergama ile komşu Kınık ilçesini birbirine bağlayan karayolunun kenarında 10 dönümlük bir çiftlik satın aldı. İçinde yüzme havuzu ve bir villanın da bulunduğu Bakırçay Ovası'nın ortasındaki çiftliğinde 4 yıldır klarnet kampları düzenleyen Şenlendirici, aynı zamanda şehrin gürültüsünden uzak, doğayla baş başa bir yaşam sürüyor.

Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi
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