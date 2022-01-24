KKTC Sağlık Bakanı Pilli, Covid-19'a yakalandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli'nin Covid-19 testinin pozitif çıktı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19'a yakalandı. Bakan Pilli'nin boğaz ağrısı, öksürük ve baş ağrısı belirtileri göstermesinin ardından PCR testi yaptırdığı ve test sonucunda pozitif çıktığı açıklandı. Pilli'nin hafif Covid-19 belirtileri dışında genel sağlık durumunun iyi olduğu ve şu anda evinde kendini izole ettiği bildirildi.

(Emir Abdurrahman Bulut/İHA)

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