KKTC'nin yerli otomobili "Günsel" nedir? Teknik özellikleri nelerdir?

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Anavatan'a gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili Günsel, MÜSİAD tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında sergilenecek. Peki KKTC'nin yerli otomobili "Günsel" nedir? Teknik özellikleri nelerdir?

KKTC'nin yerli otomobili 'Günsel' Anavatan'a gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yerli otomobili Günsel, MÜSİAD tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında sergilenecek. Peki KKTC'nin yerli otomobili "Günsel" nedir? Teknik özellikleri nelerdir?

KKTN'NİN YERLİ OTOMOBİLİ 'GÜNSEL' NEDİR?

Günsel B9, yüzde 100 elektrikli bir otomobil. Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen araç, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 kilometre hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9'un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 kilometre ile sınırlandırıldı. Günsel B9'un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat. Geliştirme sürecinde 100'ün üzerinde mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emek harcadığı Günsel'in çalışan sayısı 166'ya ulaştı. Seri üretime geçilmesiyle birlikte hızla artacak olan bu sayı, 2025'te binin üzerine çıkacak.

KKTN'NİN YERLİ OTOMOBİLİ 'GÜNSEL'İN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Tamamen elektrikli bir modeldir.

Günsel B9'un 2. seviye otonom özelliklere sahip olacak.

Elektrikli motoru ile 187 bg güç üreten Günsel B9'un motorunun ağırlığı ise 74 kilogram kg.

20 dakikada şarj olabilen Günsel, 52.5 kwh'lik bataryası ile 350 kilometre menzil vadediyor.

8 saniyede 100 km/s hıza çıkabiliyor.

Maksimum hız: 170 km/s

Günsel B9 tıpkı Tesla markalı otomobillerde gördüğümüz gibi OTA üzerinden güncellemeler alabilecek. Rejeneratif Fren Sistemi sayesinde ise 300.000 kilometreyi devirdikten sonra bile pil kapasitesinin yüzde 90'ını koruyabilecek.

Alüminyum şasi üzerine inşa edilen Günsel B9'un gövdesi, çelikten 5 kat daha sağlam olduğu bilinen karbon kompozit malzemelerden üretildi.

KKTC'nin yerli otomobil markası Günsel, ikinci modeli J9 ile dünya genelinde popüler olan orta boyutlu SUV sınıfına giriş yapacak.

Dört kapılı, geniş hacimli bir aile aracı olarak öne çıkacak olan J9 modeli, yüksek verimlilik seviyesine sahip en güncel elektronik sürüş sistemleri ile donatılacak. J'un tanıtımı 2022 yılında yapılacak. 2023 yılında ise Günsel'in üçüncü modeli tanıtılacak.

KKTN'NİN YERLİ OTOMOBİLİ 'GÜNSEL' NE ZAMAN GELİYOR?

MÜSİAD açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100'ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1,2 milyon saat emekle ürettiği, Günsel'in ilk modeli B9'un tanıtımı, 20 Şubat'ta KKTC'de yapılmıştı. MÜSİAD Expo 2020, Günsel'in lansman sonrası KKTC dışında katılacağı ilk etkinlik olacak.

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yerli otomobili Günsel, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından TÜYAP İstanbul Fuar ve Kongre Merkezi'nde 18-21 Kasım'da düzenlenecek "MÜSİAD Expo 2020" fuarında meraklılarıyla buluşmak üzere Türkiye'ye geliyor.