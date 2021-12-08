KKTC'nin ilk yerli eseri "Arap Ali Destanı" İstanbul'da sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) ilk yerli operası "Arap Ali Destanı", İzmir'de gerçekleştirilen Türkiye prömiyerinin ardından İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, bestesi Ali Hoca'ya, librettosu Havva Tekin'e ait "Arap Ali Destanı" operası 10 Aralık'ta Kadıköy Süreyya Sahnesi'nde sahnelenecek.

Dünya prömiyeri, KKTC'nin Gazimağusa şehrinde 19 Ekim 2019'da yapılan eser, halk arasında "Arap Ali" olarak tanınan Kıbrıslı bir liman işçisinin, yevmiyeleri eksik ödeyen Kaptan Ağa ile kavgaya tutuşması, işveren Kaptan Ağa'nın Ali'yi hapishaneye attırmasıyla gelişen olaylar konu ediliyor.

Dekor ve kostüm tasarımını Özlem Yetkili'nin, koreografisini Özlem Kuru Kofalı'nın, ışık tasarımını ise Oğuz Murat Yılmaz'ın yaptığı Arap Ali Destanı'nda, KKTC'li opera sanatçılarının yanı sıra Ankara, İzmir, Samsun, Mersin, Antalya ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçıları da yer alıyor.

KKTC'den Tuğrul Enver Töre'nin Arap Ali rolüne ses verdiği eserin başlıca rollerini Arda Aktar, Sermin Dikmen Töre, Didem Çelik, Funda Uyanık, Barış Yanç, Hasan Çelik, Mehmet Ali Tutar, Engin Suna, Mithat Karakelle, Mehmet Erkoç, Erek Kızılörs, Erdem Özdemir paylaşacak.

KKTC'nin ilk opera eseri olma özelliğini taşıyan Arap Ali Destanı, ana vatandaki üçüncü temsili de 13 Aralık Pazartesi akşamı Ankara'daki Opera Binası'nda verecek.

Eserin, yurt dışında ve uluslararası opera festivallerinde sahnelenmesi için de çalışmalar devam ediyor.

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri

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