KKTC Meclisi'nden Mehmetçiğe saldırıya kınama

02.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 02.03.2020 14:24

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde konuşan İktidar Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Özdemir Berova, Meclis'teki partiler ve toplum olarak İdlib'de Türk askerine yönelik hain saldırıyı kınadıklarını açıkladı. Başbakan Ersin Tatar da "Kıbrıs Türk Halkı olarak dualarımız Mehmetçiğimiz ile" dedi.

Berova, "Bahar Kalkanı Harekatı'nın da en kısa zamanda başarıya kavuşması açısında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ve Anavatan Türkiye'mizin yanındayız" dedi.

Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunun açılış konuşmasını yapan Berova, Suriye'nin İdlib bölgesinde yaşananların, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit haline gelen olaylar olduğuna işaret etti.

ORTAK TEPKİ: TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ

Özdemir Berova, "Biz yürekten ve kalpten inanıyoruz ki en kısa sürede buradaki harekat başarı ile sonuçlanacak. Akabinde bu bölgede oluşacak ortam hem o bölgenin insanlarının insanlık dramından uzaklaştırılması hem de Türkiye'mizin o aşamadaki milli güvenliğinin sağlanması açısından önemli bir unsur teşkil edecektir" dedi.

DUALARIMIZ MEHMETÇİKLE

Kıbrıs Türk toplumu olarak, Türk askerine yönelik saldırıya şiddetle tepki verdiklerini ifade eden Berova, "UBP grubu olarak ki diğer partilerin ve toplumun da genel görüşünü yansıtıyor. Hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bahar Kalkanı Harekatı'nın da en kısa zamanda başarıya kavuşması açısında TSK'nın ve Anavatan Türkiye'mizin yanındayız" dedi.

Başbakan Ersin Tatar da Bahar Kalkanı Harekatı'nda görev yapan askerlere başarılar diledi. Başbakan Tatar, "Kıbrıs Türk Halkı olarak dualarımız Mehmetçiğimiz ile" dedi.

Kaynak: DHA