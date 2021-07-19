KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: "Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır"
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KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: "Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır"

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Politika

- KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: "Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır" Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'deki varlığının tüm dünyaya...

- KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: "Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır"

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın KKTC'deki varlığının tüm dünyaya bir mesaj olduğunu ifade etti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC'de bulunan konuk heyetler onuruna resepsiyon verdi. Başkent Lefkoşa'daki Golden Tulip Otel'de düzenlenen resepsiyona TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve milletvekilleri katıldı. Meclis Başkanı Sennaroğlu resepsiyonda yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe, güvenliğe ve esenliğe kavuşmasının 47. yıl dönümünü kutladıklarını anımsatarak, bu yıl Türkiye'nin en üst seviyede ve geniş bir heyetle temsil edildiğini görmenin kendilerine umut ve güven verdiğini belirtti. "20 Temmuz 1974'ün kahramanları olan merhum Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan'ı anmak istiyorum. Onların kararlılığı ve cesareti sayesinde bir halk özgürlük ve güvenliğe kavuşmuş, geleceğine güvenle bakabilmiştir" diyen Sennaroğlu, bu büyük siyasi iradeyi sahada gerçek kılan, planları hayata geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir kez daha minnet ve şükranlarını sunduklarını kaydetti. Sennaroğlu, "Nice Mücahit ve Mehmetçik canlarını feda etmiş, gözlerini kırpmadan şehadet şerbetini içmiştir. Tümüne Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün burada aramızda olan ve olmayan tüm gazilerimize uzun ve sağlıklı ömürler dilerim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve güçlü ekibinin buradaki varlığının tüm dünyaya da bir mesaj olduğunu ifade eden Sennaroğlu, Kıbrıs Türk halkının yalnız olmadığını, geleceğe umutla, güvenle ve kendinden emin şekilde baktığını kaydetti. Sennaroğlu, "Güçlü Türkiye'nin yanında olduğunun idrakiyle oldu-bittiler ve masa başı oyunlarına göz yummak söz konusu değildir" dedi.

Sennaroğlu, "Yeni bir dönemi ve yeni bir vizyonu hayata geçirmenin heyecanı, umudu ve enerjisi ile Kıbrıs Türk halkı, iki devletli çözümü inançla ve tavizsiz şekilde savunacaktır. Kuzey Kıbrıs'ta ortaya çıkan yeni iradeyi herkesin iyi anlamasını, özellikle de Rum tarafı ve uluslararası camianın bugüne kadarki tutumlarını gözden geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: 'Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır'
KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: 'Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır'
KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: 'Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır'
KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: 'Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır'
KKTC Meclis Başkanı Sennaroğlu: 'Sayın Erdoğan'ın buradaki varlığı tüm dünyaya bir mesajdır'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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