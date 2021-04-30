KKTC'li müzisyen kendi bestelediği marşı 64 yıl sonra Türk bayrakları altında icra etti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1957 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu'na şeflik yapan müzisyen Yılmaz Taner, kendi bestelediği Mücahitler Marşı'nı 64 yıl sonra Türk bayrakları altında icra etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1957 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu'na şeflik yapan müzisyen Yılmaz Taner, kendi bestelediği Mücahitler Marşı'nı 64 yıl sonra Türk bayrakları altında icra etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Lefkoşa kentindeki Girne Kapısı önünde bugün tarihi bir an yaşandı. Kıbrıs Adası'nın İngiltere yönetiminde olduğu 1957 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu'na şeflik yapan müzisyen Yılmaz Taner, 64 yıl sonra aynı yerde Türk bayrakları altında babası Zeki Taner'in kurucusu olduğu Mücahitler Bandosu'nu yönetti. Taner, kendi bestelediği Mücahitler Marşı'nı yıllar sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu ile birlikte icra ederken duygu dolu anlar yaşadı.

Kızı da Taner'i yalnız bırakmadı

Kendisine sunulan fırsat için teşekkür eden Taner, "Duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımıza teşekkürler" dedi. Yılmaz Taner'i özel gününde kızı ünlü piyanist Rüya Taner ve sevenleri de yalnız bırakmadı.

Mücahitler Bandosu'nun kurucusu olan merhum Zeki Taner'in oğlu müzisyen Yılmaz Taner, 1957 yılında henüz genç bir lise öğrencisi iken Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu'na şeflik yapmıştı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı