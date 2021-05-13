KKTC'li kedi sahiplerinden Covid-19 kaptı

İngiliz Varyantı kedilere de bulaşıyor! İnsandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptanmış oldu

Sadece 10 gün yeterli

Şimdiye kadar dünya genelinde yapılan çalışmalar, enfekte olmuş insanlarla yaşayan evcil hayvanların, insan COVID-19 taşıyıcılarından 21 ila 42 gün sonra enfekte olabileceğini yönündeydi.

Yakın Doğu Üniversitesi araştırmacılarının yaptığı araştırmalar sonucunda ise durumun böyle olmadığı ortaya çıktı. KKTC'deki vakada, bir kedinin aile bireyleri ile aynı dönemde enfekte olduğunu ortaya kondu. Bu keşfin ardından insandan evcil hayvana bulaşın ilk 10 gün içinde gerçekleştiği dünyada ilk kez saptanmış oldu.

İngiliz varyantı kedilere de bulaşıyor!

Bu sonuç ayrıca, SARS-CoV-2 B.1.1.7 İngiliz varyantının insandan insana geçebileceği gibi insandan evcil kediye de geçiş kapasitesine sahip olduğunu gösterdi.

Karantinaya alınan aile bilmeden kediyi tanıdıklarına emanet etti

Ailenin, COVID-19 tanısı ile karantinaya alınırken sonradan taşıyıcı olduğu kedilerini başka bir aileye emanet etmesi ise vakayı daha da özgün hale getirdi.

Peki kediden insana geri bulaş mümkün mü?

Yakın Doğu Üniversitesi, bir yandan İngiliz varyantı ile enfekte olan kedinin semptomlarını takip ederken diğer yandan kediden insana SARS-CoV-2 bulaşı olup olmayacağını da izlemeye aldı. Kediyi emanet alan tanıdık aile yakın takibe alındı.

Kedilerin diğer kedilere Covid-19'u bulaştırdığı biliniyor ve hayvanlar için henüz bir Covid aşısı bulunmuyor. Rusya bu konu üzerinde çalışıyor. Şu anda pandemi hakkında daha önemli sorunlar olsa da, pandeminin bitmesini ciddi anlamda zorlaştıracak olan hayvan bulaşı orta vadede insanlığın durumunu zorlaştıracağa benziyor.