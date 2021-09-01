KKTC Gönyeli Belediye Başkanı Benli'den Başkan Gürkan'a ziyaret
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KKTC Gönyeli Belediye Başkanı Benli'den Başkan Gürkan'a ziyaret

KKTC Gönyeli Belediye Başkanı Benli'den Başkan Gürkan'a ziyaret
Bültenler - Haberler | Güncel

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli'yi makamında kabul ederek bir süre görüştü.

MALATYA ÇOK SAKİN VE HUZUR VERİCİ BİR ŞEHİR

Sıcak karşılamalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a teşekkür eden Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genç bir devlettir. Belediyecilik ise daha da gençtir. Bundan dolayı güçlü Dünya Devleti olan Türkiye'nin tecrübeli Belediye Başkanlarının birikimleri bizim için heyecan verici oluyor. Buradaki köklü geleneklere dayanan belediyecilik tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Ayrıca toplumumuzun Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile diyaloğunu geliştirmek istiyoruz. Bu konuda Sayın Başkanımızın yarattığı fırsatlara minnettarız. Sonuçta aynı soydan gelen aynı inançlara sahip iki devletin halkıyız. Kardeşliği geliştirmek, dayanışmayı geliştirmek için buradayız. Malatya'yı kısa sürede tanıma fırsatı buldum. Çok sakin ve huzur verici bir şehir olarak gördüm. Burada yaşamak güzel olur diye düşünüyorum. Başkanımızı ilk fırsatta Ülkemizde, Belediyemizde ağırlamak istiyorum. Başkanıma tekrar misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

AYNI SOYDAN TEK MİLLET İKİ DEVLETİZ

Gönyeli Belediye Başkanını Malatya'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirten Başkan Gürkan ise yaptığı konuşmada, "Kadirşinaslığından dolayı Gönyeli Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Değerli Belediye Başkanımızla Kıbrıs Belediyeler Birliği ile Türkiye Belediyeler Birliğinin ortaklaşa düzenlediği toplantıda tanıştık ve iyi bir hukukumuz oldu. 20 Temmuz tarihindeki Kıbrıs ziyaretimizde Gönyeli Belediye Başkanımız ve diğer Belediye Başkanlarımızın teveccüh ve yakın ilgileriyle karşılandık.Bizleri sofralarına davet etmeleri Türk kültürünün ve misafirperverliğinin en güzel örneğinin orada temayüz ettiğini gördük. Biraz önce Başkanımızda ifade ettiği gibi aynı soydan tek millet iki devlet ilkesi içerisinde Kıbrıs yeni genç bir devlettir, Belediyeler noktasında da tecrübe paylaşımı açısından bilgi birikimin paylaşılması açısından Anadolu ve Türkiye'deki Belediyeler Birliğinin tabi ki verecekleri ve alacakları bilgiler vardır. Bizlerde Kıbrıs'ta çok güzellikler gördük, tecrübeler edindik. Başkanımız Malatya'da belediyecilik anlamında neler yapıldığını yerinde görüp inceleme fırsatı bulacak ve bilgi paylaşımında bulunacağız. İnşallah en kısa sürede de Başkanımızın davetine icabet edeceğiz. Bu nezaketinden, kadirşinaslığından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyor tekrar hoş geldiniz diyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan Gönyeli Belediye Başkanı Yalçın'a çeşitli hediyeler verdi. Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Yalçın Benli ise Başkan Gürkan'a el işlemeli Kıbrıs'a has tablo hediye etti.

Kaynak: Bültenler

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