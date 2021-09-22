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KKTC dünyanın ticaret merkezi olmayı arzuluyor

AA / Cem Genco - Haberler | Politika
KKTC dünyanın ticaret merkezi olmayı arzuluyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmenin en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmenin en büyük arzuları olduğunu söyledi.

Saner, AA muhabirine, Türkiye ile ilişkilerini en üst noktada tuttuklarını ifade ederek KKTC ile Türkiye arasındaki ekonomik ve iş birliği çalışmalarından memnun olduklarını anlattı. Ülkesiyle Türkiye arasında son dönemde 4 farklı protokol imzalandığını anımsatan Saner, bunların üniversiteler ve belediyeler arası iş birliği kara yollarının yapımı ve altyapı çalışmalarını kapsadığını belirtti.

-"KKTC'nin dünyanın en önemli ticari merkezlerinden biri olmasını arzuluyoruz"

Türkiye'den daha fazla yatırımcıyı KKTC'de görmek istediklerini dile getiren Başbakan Saner, şunları söyledi.

"Burada serbest bölgeyi özellikle vurgulamak istiyorum, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisi hizmetler sektörüne dayalıdır. Ekonomimizin en önemli gelir kaynağı turizm ve yüksek öğrenimden sağlanmaktadır. Ekonomimizin sadece bu iki noktaya bağlı olarak değil genel olarak ülkede ticaret hacminin arttırılması, Dubai ve Singapur gibi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni dünyanın en önemli ticari merkezlerinden bir tanesi haline getirmek en büyük arzumuzdur. Ayrıca 15 Kasım'da yeni Ercan Devlet Havalimanı'na ilk yolcuların ayak basmasıdır. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odasına ziyaretimde sermaye transferi yapabilecek, konusunda uzman ve teknolojik tasarımları ülkeye getirebilecek yatırımcıları ülkemizde görmek istediğimizi ve bu gibi yatırımcılara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yatırım yapmaları çağırısında bulundum. Bu konuda yapılacak olan herhangi bir girişimin de hükümetimiz tarafından memnuniyetle karşılanacağını ve özellikle Güvercinlik köyümüzde yeni oluşturacağımız sanayi bölgesinde Hatay'dan ve ana vatandan gelecek yatırımların ekonomiye ciddi katkılar yapabileceğine inanıyorum."

KKTC'nin kalkınma yönlü bir şantiyeye dönüştüğünü kaydeden Saner, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde ülkesine maddi ve manevi yönden destek olan Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

KKTC dünyanın ticaret merkezi olmayı arzuluyor

KKTC dünyanın ticaret merkezi olmayı arzuluyor

KKTC dünyanın ticaret merkezi olmayı arzuluyor

AA / Cem Genco - Son Dakika Haberleri
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