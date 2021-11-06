KKTC'den İHA'ya "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tüketiciler Derneği, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) "Yılın En İyi Haber Ajansı" ödülünü verdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tüketiciler Derneği, Dünya Tüketiciler Günü etkinlikleri kapsamında Lefkoşa'daki Atatürk Kültür Merkezi'nde Tüketici Konferansı ve Ödül Töreni düzenledi. Her yıl 15 Mart tarihinde düzenlenen ancak Covid-19 salgını nedeniyle ertelenerek bugün gerçekleştirilen Tüketici Konferansı ve ödül törenine KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Halkın Partisi Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu'nun aralarında bulunduğu çok sayıda davetli katıldı.

İhlas Haber Ajansı (İHA), "Yılın En iyi Haber Ajansı" ödülüne layık görüldü. Ödülün İHA'ya, "Kıbrıs Türkünün dünyadaki sesi olması" nedeniyle verildiği ifade edildi. Yılın En İyi Haber Ajansı ödülünü Halkın Partisi Genel Sekreteri Manavoğlu'nun elinden İHA adına KKTC muhabiri Emir Abdurrahman Bulut aldı. - LEFKOŞA