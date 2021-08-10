KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü
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KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü

KKTC'den gönderilen hediye oyuncaklar yangın mağduru çocukların yüzünü güldürdü
Habermetre - Haberler | Toplum

Türkiye'de yürütülen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Antalya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, mağdurlara yardım ulaştırmanın yanı sıra hediye oyuncaklarla da çocukları sevindirdi.

Türkiye'de yürütülen orman yangınlarıyla mücadeleye destek olmak için Antalya'ya gelen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, mağdurlara yardım ulaştırmanın yanı sıra hediye oyuncaklarla da çocukları sevindirdi.

Manavgat ilçesine gelen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay heyeti, buradaki incelemelerinin ardından Türk Kızılay ile koordineli şekilde afet bölgelerindeki vatandaşlara yardımları ulaştırdı.

İlçedeki bir mahallede yaptıkları çalışmalar sırasında bir kız çocuğunun oyuncak bebeğini kaybetmesi nedeniyle yaşadığı üzüntüyü öğrenen heyet, bölgedeki çocuklara oyuncak hediyeler getirdi. Hediyeleri gören ve büyük mutluluk yaşayan çocukların yüzleri güldü.

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Genel Başkanı Sezai Sezen, yangın bölgelerinde gördükleri manzaranın ürkütücü olduğunu ancak Türkiye Cumhuriyeti devleti ile sivil toplum kuruluşlarının bu zorlu sürecin üstesinden geleceğine inandıklarını söyledi.

İnsanların yanan bölgelerde hatıralarının olduğuna işaret eden Sezen, "Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay, geçtiğimiz günlerde bağış kampanyası başlattı. Bu kampanyada toplanan paraları Türk Kızılay aracığıyla bağışladık. İnşallah bundan sonra da kampanyalarımız devam edecek. " dedi. AA

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Kaynak: Habermetre

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