KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor
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Ersin Yazıcı, Balıkesir, Kıbrıs, Güncel

KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Balıkesir'e ilk defa bugün KKTC'den 190 kişilik bir grup gelecek.

04.04.2020 17:29 | Son Güncelleme: 04.04.2020 17:31
KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, "Balıkesir'e ilk defa bugün KKTC'den 190 kişilik bir grup gelecek." dedi.

Yazıcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Balıkesir-İzmir kara yolundaki uygulama noktasını kontrol ederek, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu'ndan bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Yazıcı, Balıkesir'deki 65 yaş üstü sokağa çıkan vatandaşlara bundan sonra ceza yazılacağını söyledi.

Vatandaşlara dışarı çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunan Yazıcı, şöyle konuştu:

"Koronavirüs gözükmeyen negatif çıkan öğrencilerimiz yurtlara alınıyor. 14 gün karantinada kalıp daha sonra gitmelerine izin veriliyor. Balıkesir'e ilk defa bugün Kuzey Kıbrız Türk Cumhuriyeti'inden 190 kişilik bir grup gelecek. Akşam üstü gelmelerini bekliyoruz. Balıkesir'e ilk gelecek grup ama devamı gelebilir. Tüm hazırlıklarımız tamamladık, yeme içmelerini, temizliklerini biz sağlıyoruz. Tecrit ediyoruz. 14 gün boyunca sağlık kontrolleri devam edecek. Bu öğrencilerimiz virüs taşımadığı değerlendirilen testten geçmiş kişileri karantinaya alacağız. Yoksa pozitif olursa onlar zaten sağlık kuruluşlarına gidiyor."

KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor

Kaynak: AA

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KKTC'den 190 kişilik bir grubun gelmesi bekleniyor
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