KKTC'deki Patlamada Yaralanan 2 İşçinin Durumu Ağır

- KKTC'deki patlamada yaralanan 2 işçinin durumu ağır

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da askeri alanda asfaltlama çalışmaları sırasında yaralanan 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu aktarıldı.

KKTC'nin başkenti Lefkoşa'ya bağlı Hamitköy bölgesinde askeri atış alanındaki asfaltlama çalışmaları esnasında meydana gelen patlamada yaralanan 5 işçiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olan bir işçinin sağ kolunun üstten koptuğu, diğerinin ise vücudunun çeşitli yerlerinde şarapnel parçaları olduğu belirtildi. İşçilerin kimliklerinin ise Teoman Erbaş, Adem Tunç, Fatih Balcı, Sadi Koçyiğit ve Uğur Mert olduğu aktarıldı.

Patlamanın işçilerden birinin bölgede bulduğu patlamamış bir el bombasını taşın üzerine düşürmesi sonucu meydana geldiği kaydedildi.